Пляжи разделяют на зоны, запретили курить. Новые правила для туристов ввели в Турции

Новости Турции. Новые правила отдыха на пляжах определили для туристов в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Анталье отдыхающим запретят загорать где попало.

Для размещения туристов будут определены специальные участки, разделенные между собой канатами. На каждом из них одновременно смогут находиться не больше трех человек. Помимо этого, теперь на пляже нельзя курить. Нововведение объясняют тем, что подбирая окурки, уборщики рискуют подхватить инфекцию.