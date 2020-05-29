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Пляжи разделяют на зоны, запретили курить. Новые правила для туристов ввели в Турции

29 мая 2020 14:57
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Новости Турции. Новые правила отдыха на пляжах определили для туристов в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Анталье отдыхающим запретят загорать где попало.

Пляжи разделяют на зоны, запретили курить. Новые правила для туристов ввели в Турции-1

Пляжи разделяют на зоны, запретили курить. Новые правила для туристов ввели в Турции-3

Для размещения туристов будут определены специальные участки, разделенные между собой канатами. На каждом из них одновременно смогут находиться не больше трех человек. Помимо этого, теперь на пляже нельзя курить. Нововведение объясняют тем, что подбирая окурки, уборщики рискуют подхватить инфекцию.

Пляжи разделяют на зоны, запретили курить. Новые правила для туристов ввели в Турции-6

Под запрет попали в том числе кальяны. Открытие пляжей и национальных парков в стране намечено на 1 июня.

# Коронавирус # Фотофакт

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