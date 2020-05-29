Вы только посмотрите, как веселятся эти медвежата в Парке дикой природы

Новости Франции. В Парке дикой природы Сент-Круа на северо-востоке Франции публике представили двух медвежат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В Парке дикой природы Сент-Круа на северо-востоке Франции публике представили двух медвежат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малышки Дакота и Каролина вместе с мамой живут в отдельном просторном вольере. Они с удовольствием бегают и лазают по деревьям.
В парке Сент-Круа живет около 1500 животных. За период вынужденного карантина детеныши здесь появились у многих обитателей, среди них еноты, рыси и северные олени.