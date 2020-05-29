Прямой эфир

Вы только посмотрите, как веселятся эти медвежата в Парке дикой природы

29 мая 2020 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. В Парке дикой природы Сент-Круа на северо-востоке Франции публике представили двух медвежат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вы только посмотрите, как веселятся эти медвежата в Парке дикой природы-1

Вы только посмотрите, как веселятся эти медвежата в Парке дикой природы-3

Вы только посмотрите, как веселятся эти медвежата в Парке дикой природы-5

Малышки Дакота и Каролина вместе с мамой живут в отдельном просторном вольере. Они с удовольствием бегают и лазают по деревьям.

Вы только посмотрите, как веселятся эти медвежата в Парке дикой природы-8

Вы только посмотрите, как веселятся эти медвежата в Парке дикой природы-10

В парке Сент-Круа живет около 1500 животных. За период вынужденного карантина детеныши здесь появились у многих обитателей, среди них еноты, рыси и северные олени.

# Животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пляжи разделяют на зоны, запретили курить. Новые правила для туристов ввели в Турции
29 мая 2020 14:57

Пляжи разделяют на зоны, запретили курить. Новые правила для туристов ввели в Турции

Сгоревшие автомобили и разгромленные магазины. Как выглядел Миннеаполис во время массовых беспорядков
29 мая 2020 14:32

Сгоревшие автомобили и разгромленные магазины. Как выглядел Миннеаполис во время массовых беспорядков

Генсек ООН: из-за коронавируса без работы и денег остались 1,6 млрд человек
29 мая 2020 12:28

Генсек ООН: из-за коронавируса без работы и денег остались 1,6 млрд человек