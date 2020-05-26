В Германии выделят 9 млрд евро на поддержку крупнейшего авиаперевозчика

Новости Германии. Власти Германии выделят 9 миллиардов евро помощи своему крупнейшему авиаперевозчику, который терпит колоссальные убытки из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Власти Германии выделят 9 миллиардов евро помощи своему крупнейшему авиаперевозчику, который терпит колоссальные убытки из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поскольку 95 % рейсов пришлось отменить, лайнеры Lufthansa простаивают в ангарах. Это обходится компании в 24 миллиона евро за сутки. Чтобы не дать перевозчику обанкротиться, правительство решило обеспечить ему необходимую финансовую поддержку взамен на 20 % акций и два места в наблюдательном совете.
Планируется, что уже со следующего месяца Lufthansa начнет совершать около 1 800 рейсов в неделю, постепенно возвращаясь к привычным объемам перевозок.