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В Германии выделят 9 млрд евро на поддержку крупнейшего авиаперевозчика

26 мая 2020 08:23
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Новости Германии. Власти Германии выделят 9 миллиардов евро помощи своему крупнейшему авиаперевозчику, который терпит колоссальные убытки из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии выделят 9 млрд евро на поддержку крупнейшего авиаперевозчика-1

Поскольку 95 % рейсов пришлось отменить, лайнеры Lufthansa простаивают в ангарах. Это обходится компании в 24 миллиона евро за сутки. Чтобы не дать перевозчику обанкротиться, правительство решило обеспечить ему необходимую финансовую поддержку взамен на 20 % акций и два места в наблюдательном совете.

В Германии выделят 9 млрд евро на поддержку крупнейшего авиаперевозчика-4

Планируется, что уже со следующего месяца Lufthansa начнет совершать около 1 800 рейсов в неделю, постепенно возвращаясь к привычным объемам перевозок.

# Коронавирус # Фотофакт

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