В Германии выделят 9 млрд евро на поддержку крупнейшего авиаперевозчика

Поскольку 95 % рейсов пришлось отменить, лайнеры Lufthansa простаивают в ангарах. Это обходится компании в 24 миллиона евро за сутки. Чтобы не дать перевозчику обанкротиться, правительство решило обеспечить ему необходимую финансовую поддержку взамен на 20 % акций и два места в наблюдательном совете.