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Генсек ООН: из-за коронавируса без работы и денег остались 1,6 млрд человек

29 мая 2020 12:28
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Новости мира. Волна безработицы накрывает мир катастрофическими темпами. Из-за пандемии «за бортом» и без денег, по данным ООН, уже остались 1 миллиард 600 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил глава Организации Антониу Гутерриш.

Положение дел в мире, нищета, голод в бедных странах – эти темы 28 мая стали предметом дискуссии по инициативе ООН. Участие приняли 50 глав государств и правительств.

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Генсек ООН: из-за коронавируса без работы и денег остались 1,6 млрд человек-1

Генсек ООН: из-за коронавируса без работы и денег остались 1,6 млрд человек-3

Генсек ООН: из-за коронавируса без работы и денег остались 1,6 млрд человек-5

Мир столкнулся с беспрецедентным кризисом, вследствие которого мировая экономика уже потеряла 8,5 триллионов долларов. Пострадали даже те страны, где уровень заболеваемости COVID сравнительно невысокий. Как снова выйти на траекторию роста? Решение будут искать сообща.

Генсек ООН: из-за коронавируса без работы и денег остались 1,6 млрд человек-8

По итогам встречи созданы шесть групп, в которые вошли в том числе представители правительств и международных финансовых институтов. Им предстоит разработать стратегию, которая включит меры по выходу из кризиса.

# Коронавирус # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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