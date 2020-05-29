Генсек ООН: из-за коронавируса без работы и денег остались 1,6 млрд человек

Новости мира. Волна безработицы накрывает мир катастрофическими темпами. Из-за пандемии «за бортом» и без денег, по данным ООН, уже остались 1 миллиард 600 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил глава Организации Антониу Гутерриш.

Положение дел в мире, нищета, голод в бедных странах – эти темы 28 мая стали предметом дискуссии по инициативе ООН. Участие приняли 50 глав государств и правительств.

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