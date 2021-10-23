Рейтинг упал до 42%. В США опубликованы результаты опроса американцев о работе Байдена

Новости США. В США опубликованы результаты опроса американцев о работе Джо Байдена. Исследование проводила авторитетная организация – Американский институт общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данные оказались довольно неутешительны для главы Белого дома – его рейтинг упал до 42 %.

При этом опрос, который проводился с 1 по 19 октября, показал, что деятельность Байдена на посту президента не поддерживают 52 % респондентов. Объективность этих цифр подтверждают данные параллельного опроса, который был проведен по заказу крупного американского телеканала. В нем уровень поддержки Байдена составил всего 41 %.

Рейтинг президента США падает постоянно. Он ежемесячно теряет своих последователей с невероятной скоростью.