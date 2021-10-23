Прямой эфир

При взрыве на химическом заводе в Китае погибли четыре человека

23 октября 2021 12:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Четыре человека погибли при мощном взрыве на химзаводе в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При взрыве на химическом заводе в Китае погибли четыре человека-1

Ранения получили три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. После этого на предприятии вспыхнул сильный пожар, который не могли потушить несколько часов. Работа завода остановлена, специалисты выясняют, была ли утечка химикатов и есть ли опасность для жителей. Причины происшествия пока неизвестны.

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Евросоюзе хотят создать стратегический запас газа
23 октября 2021 12:12

В Евросоюзе хотят создать стратегический запас газа

В горах Индии из-за мощного снегопада погибли 11 человек
23 октября 2021 11:59

В горах Индии из-за мощного снегопада погибли 11 человек

В столице Молдовы из-за дефицита газа погасили Вечный огонь
23 октября 2021 11:40

В столице Молдовы из-за дефицита газа погасили Вечный огонь