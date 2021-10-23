При взрыве на химическом заводе в Китае погибли четыре человека

Новости Китая. Четыре человека погибли при мощном взрыве на химзаводе в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранения получили три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. После этого на предприятии вспыхнул сильный пожар, который не могли потушить несколько часов. Работа завода остановлена, специалисты выясняют, была ли утечка химикатов и есть ли опасность для жителей. Причины происшествия пока неизвестны.