В Евросоюзе хотят создать стратегический запас газа

Юлия Алексеюк, СТВ:

Как и из чего будут создавать резервы, непонятно. В Европе уже начали выбирать газ из хранилищ, которые заполнены всего на 77 %. А пока лидеры ЕС будут проверять еще и финансовую чистоту закупок, жители, скорее всего, будут замерзать и беднеть из-за непомерных счетов за тепло и электроэнергию. Предложенная программа преодоления кризиса пока греет только на словах.