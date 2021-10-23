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В Евросоюзе хотят создать стратегический запас газа

23 октября 2021 12:12
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Лидеры Евросоюза думают, как преодолеть энергетический кризис. На саммите, который 22 октября завершился в Брюсселе, предложено рассмотреть идею совместных закупок голубого топлива и создать стратегический запас газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Евросоюзе хотят создать стратегический запас газа-1

Юлия Алексеюк, СТВ:
Как и из чего будут создавать резервы, непонятно. В Европе уже начали выбирать газ из хранилищ, которые заполнены всего на 77 %. А пока лидеры ЕС будут проверять еще и финансовую чистоту закупок, жители, скорее всего, будут замерзать и беднеть из-за непомерных счетов за тепло и электроэнергию. Предложенная программа преодоления кризиса пока греет только на словах.

# Международная политика # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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