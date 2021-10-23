В Евросоюзе хотят создать стратегический запас газа

Лидеры Евросоюза думают, как преодолеть энергетический кризис. На саммите, который 22 октября завершился в Брюсселе, предложено рассмотреть идею совместных закупок голубого топлива и создать стратегический запас газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Как и из чего будут создавать резервы, непонятно. В Европе уже начали выбирать газ из хранилищ, которые заполнены всего на 77 %. А пока лидеры ЕС будут проверять еще и финансовую чистоту закупок, жители, скорее всего, будут замерзать и беднеть из-за непомерных счетов за тепло и электроэнергию. Предложенная программа преодоления кризиса пока греет только на словах.