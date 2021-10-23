В горах Индии из-за мощного снегопада погибли 11 человек

Новости Индии. В Индии 11 альпинистов погибли в горах из-за мощного снегопада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа из 17 человек пропала там еще в понедельник, 18 октября. Однако известно об этом стало только спустя несколько дней, когда к людям смогли выйти несколько гидов.