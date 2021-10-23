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В горах Индии из-за мощного снегопада погибли 11 человек

23 октября 2021 11:59
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Новости Индии. В Индии 11 альпинистов погибли в горах из-за мощного снегопада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В горах Индии из-за мощного снегопада погибли 11 человек-1

Группа из 17 человек пропала там еще в понедельник, 18 октября. Однако известно об этом стало только спустя несколько дней, когда к людям смогли выйти несколько гидов.  

В горах Индии из-за мощного снегопада погибли 11 человек-4

Немедленно была организована спасательная операция, однако она не дала результатов. Тогда к поиску альпинистов привлекли военных. Лишь утром 23 октября вертолеты ВВС страны смогли найти двух выживших. Продолжаются поиски еще четырех человек.  

# Альпинизм # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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