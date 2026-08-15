Разногласия в Риге: что показал инцидент с временным закрытием КПП на белорусской границе?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Начиная с 31 июля по 4 августа КПП на границе Беларуси и Латвии временно прекратило свою работу. По словам главы МВД Латвии, причиной послужили технические неполадки. В данном случае необходимо смотреть детально на символизм ситуации. Был ли это элемент политического давления, провокация со стороны правительства Латвии или единоличное решение одного министра? С учетом того, что, как говорится, «соседи от Бога», есть смысл читать между строк и размышлять о нюансах. Ведь даже нынешняя относительная изоляция от дипломатичной коммуникации не означает, что не наступит такого времени, когда Беларусь и Латвия возобновят диалог.

Хронология событий показывает, что решение о временном закрытии погранперехода принималось главой МВД Латвии. А отменилось решением Сейма. Ситуация интересна тем, что часть латвийских политиков сообщает, что в данном случае министр внутренних дел предварительно не согласовал распоряжение закрыть КПП ни с какими-либо другими ведомствами. В то время как те, скорее всего, предупредили бы о последствиях, как о финансовых, так и социально политических. Соответственно, делаем выводы: принятое решение было единоличным. Тем более что работа погранперехода была восстановлена именно после того, как вопрос обсудили на заседании Сейма.

Важный нюанс состоит и в том, что на фоне сложившейся ситуации нынешний глава МВД Латвии предложил коллегам закрыть КПП с Беларусью на постоянной основе. Однако и эта инициатива не нашла поддержки в латвийском правительстве. С дипломатической точки зрения это важный сигнал. Ведь есть огромная разница между частной позицией одного министра и тем, как белорусско-латвийские отношения видит Сейм. А модель латвийского правительства такова, что значимые решения по международной политике принимаются большинством голосов в парламенте. И сам факт, что инициативы о долгосрочном закрытии пункта пропуска не нашли поддержки у большинства депутатов Сейма, можно расценить как позитивный сигнал для будущих отношений Беларуси и Латвии.

Особенно важный аспект состоит в том, что на данный момент в Латвии проходит электоральная кампания в преддверии выборов в Сейм. Это значит, что после 3 октября состав правительства в Латвии поменяется и принимать решения будут другие. Иначе распределятся мандаты в правительстве, и судя по тому, как много сейчас говорится о необходимости нормализации отношений с соседями, прогнозы об отношениях Беларуси и Латвии могут быть еще позитивнее.

Стоит дополнить еще и тем, что принятое единоличное решение главой МВД обернулось скорее против самого министра и его партии. Теперь даже три конкурирующие между собой партии инициируют сбор подписей за его отставку. Что в преддверии выборов означает непопулярность установок об изоляции и деструктивной конфликтности с белорусским соседом. Подобные настроения среди наиболее рейтинговых латвийских политиков может стать предпосылкой к тому, что после выборов отношения Беларуси и Латвии способны обрести более конструктивную форму.