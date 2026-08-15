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Антирекорд Европы: заполняемость газовых хранилищ остается на историческом минимуме

15 августа 2026 17:04
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В Европе назревает энергетический кризис. Уровень газа в хранилищах предельно низкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запасы отстают от средних значений почти на пятую часть. 

Вместо привычных трех четвертей – сейчас около 60%. Это худший показатель для этого времени года за последние 10 лет. Теперь же в подземных газохранилищах ЕС всего около 65 миллиардов кубометров. Летняя закачка для Евросоюза стала коммерчески невыгодной. 

Азиатские покупатели, которые и так активно конкурировали с Европой за каждый танкер, выходящий из Персидского залива, оказались в более выигрышном положении, перебивая европейские заявки. Дополнительным фактором стал политический отказ от российского трубопроводного газа, альтернативу которому в условиях кризиса просто нечем заменить.

# Газ # Кризис в ЕС

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