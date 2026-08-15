Антирекорд Европы: заполняемость газовых хранилищ остается на историческом минимуме

В Европе назревает энергетический кризис. Уровень газа в хранилищах предельно низкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запасы отстают от средних значений почти на пятую часть.

Вместо привычных трех четвертей – сейчас около 60%. Это худший показатель для этого времени года за последние 10 лет. Теперь же в подземных газохранилищах ЕС всего около 65 миллиардов кубометров. Летняя закачка для Евросоюза стала коммерчески невыгодной.

Азиатские покупатели, которые и так активно конкурировали с Европой за каждый танкер, выходящий из Персидского залива, оказались в более выигрышном положении, перебивая европейские заявки. Дополнительным фактором стал политический отказ от российского трубопроводного газа, альтернативу которому в условиях кризиса просто нечем заменить.