Из-за засухи АПК Европы может потерять 180 млрд евро

Засуха, вызванная аномальным зноем, затронула около 40 % территории Евросоюза. Это стало мощным ударом по аграрному сектору региона. Немецкие фермеры вынуждены досрочно отправлять скот на убой из-за нехватки кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Баден-Вюртемберге, одном из ключевых аграрных районов Германии, животноводы оказались в критической ситуации. Кормовые запасы сократились на 30-40 %. Трава на лугах почти не растет, а сено на исходе. Фермерские хозяйства по всей Европе вынуждены уже сейчас использовать то, что запасали на зиму.

Пытаемся как-то пережить лето с покупным кормом. Я уже привез сюда целый грузовик сена из другого города. Следующий заказан, он уже едет из Австрии. Если так продолжится, это будет абсолютная катастрофа. Потому что оставлять коров голодными не вариант.

Что политикам обязательно нужно сделать, это наконец-то принять решения по борьбе с изменением климата. Потому что еще не факт, что эта засуха – предел.

Власти предлагают дополнительные земли для выпаса, но это лишь временная мера. Цены на корм взлетели на половину из-за неурожая зерновых. По предварительным данным, в Германии могут недополучить около 3 миллионов тонн, а значит, потерять 600 миллионов евро.

Урожай кукурузы также сократился вдвое. Жара и засуха бьют по всем отраслям сельского хозяйства Европы: от оливкового масла и винограда до картофеля и сахарной свеклы. По оценкам экспертов, совокупный ущерб для экономики ЕС от засушливого лета может достигнуть 180 миллиардов евро.