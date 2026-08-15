Основатель Playboy Хью Хефнер предупреждал ФБР об Эпштейне еще в 2005 году – NYP

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер не раз обращался к сотрудникам ФБР с целью сообщить о преступлениях со стороны скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post.

В 2005 году 23-летняя модель журнала Одра Линн Кристиансен просила Хефнера помочь ей. По словам девушки, Эпштейн совершил в отношение нее сексуальное насилие, а затем Кристиансен была продана другу финансиста, миллиардеру Стэнли Хо.

ФБР связалось с Кристиансен только в октябре 2020 года, когда Эпштейн умер, указывает NYP, ссылаясь на документ суда.

Фото: Pinterest