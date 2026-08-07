Что спровоцировало миграционный кризис в испанской Сеуте? Мнение психолога

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В начале августа мы могли наблюдать, как масштабный миграционный кризис всколыхнул испанский анклав Сеута в Северной Африке. Десятки тысяч людей из Марокко попытались оказаться в ЕС. Закономерный вопрос в таких случаях: почему сейчас? Ведь тот уровень бедности и перечень социальных проблем давно существуют в Северной Африке. Соответственно, нужен был дополнительный стимул к тому, чтобы люди так массово решились мигрировать.
Если обратить внимание на обстановку в социальных сетях в преддверии кризиса, то на таких платформах, как, например, Facebook или Instagram, начали активно муссировать тему о том, что в Испании утвердили закон об упрощенных правилах легализации. По версии социальных сетей, пересекая границу вплавь, мигрант получал возможность легализоваться в Испании и в перспективе поехать в любую из стран ЕС. Вероятнее всего, что как раз это сподвигло людей массово пересекать границы Сеуты.
Алена Дзиодзина:
Есть еще один интересный компонент во всей этой истории. В популярных мессенджерах были созданы чаты, где само название выступало, как руководство к действию – «Вплавь до Испании». И когда все перечисленные факторы сложились в единый пазл, мигранты принялись отчаянно штурмовать берега Сеуты. Как результат, наплыв нелегалов вполне ожидаемо обернулся трагедией. Ведь, разумеется, что люди, которые несколько часов вплавь добирались до места назначения, будут голодны при отсутствии денег. Потому мародерство в продуктовых магазинах уже было обусловлено скорее законами выживания, чем юридическими или нравственными. Следующий шаг миграционного кризиса включал желание нелегалов одеться. Напомню, что на тот момент у людей все так же не было денег. Соответственно, мародерство перекинулось в магазины одежды.
Тем не менее, возникает вопрос о том, почему люди, приплывшие легализоваться в ЕС, решали вопросы с одеждой и пропитанием не по закону. Дело в том, что Сеута представляет собой небольшую территорию с населением около 85 000 человек. В то время, как мигрантов по разным подсчетам прибыло от 60 000 до 80 000. Это почти составляет все население города. Разумеется, что центр временного содержания не мог принять всех нуждающихся, и вопреки своим ожиданиям, люди оказались на улицах наедине со своими проблемами.
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