Что спровоцировало миграционный кризис в испанской Сеуте? Мнение психолога

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

В начале августа мы могли наблюдать, как масштабный миграционный кризис всколыхнул испанский анклав Сеута в Северной Африке. Десятки тысяч людей из Марокко попытались оказаться в ЕС. Закономерный вопрос в таких случаях: почему сейчас? Ведь тот уровень бедности и перечень социальных проблем давно существуют в Северной Африке. Соответственно, нужен был дополнительный стимул к тому, чтобы люди так массово решились мигрировать. Если обратить внимание на обстановку в социальных сетях в преддверии кризиса, то на таких платформах, как, например, Facebook или Instagram, начали активно муссировать тему о том, что в Испании утвердили закон об упрощенных правилах легализации. По версии социальных сетей, пересекая границу вплавь, мигрант получал возможность легализоваться в Испании и в перспективе поехать в любую из стран ЕС. Вероятнее всего, что как раз это сподвигло людей массово пересекать границы Сеуты.