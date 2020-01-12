Расшифровывать чёрные ящики сбитого Boeing будут в Украине

Новости мира. Расшифровка черных ящиков сбитого над Тегераном Boeing пройдет в Украине. Об этом сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

А накануне вечером по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президентов Украины и Ирана. Хасан Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших и принес извинения за трагедию.

В свою очередь, Владимир Зеленский отметил, что необходимо, как можно скорее идентифицировать и вернуть тела граждан на родину. Также МИД Украины направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов урегулирования вопроса компенсаций. Хасан Роухани: как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы