2000 километров. В Китае прошло массовое снежное ралли

Новости Китая. В Китае состоялось массовое снежное ралли. Участие в нем приняли более 100 человек на внедорожниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гонщикам пришлось преодолеть около 2000 километров от самого восточного до самого северного города страны. Сложная дорога включала в себя множество горных серпантинов, часть маршрута проходила даже по льду замерзших рек.

В итоге весь путь занял почти две недели с остановками на отдых и созерцанием окружающей красоты.