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2000 километров. В Китае прошло массовое снежное ралли

11 января 2020 16:33
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Новости Китая. В Китае состоялось массовое снежное ралли. Участие в нем приняли более 100 человек на внедорожниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2000 километров. В Китае прошло массовое снежное ралли-1

Гонщикам пришлось преодолеть около 2000 километров от самого восточного до самого северного города страны. Сложная дорога включала в себя множество горных серпантинов, часть маршрута проходила даже по льду замерзших рек.

2000 километров. В Китае прошло массовое снежное ралли-4

В итоге весь путь занял почти две недели с остановками на отдых и созерцанием окружающей красоты.

2000 километров. В Китае прошло массовое снежное ралли-7

При этом в будущем организаторы ралли планируют усовершенствовать маршрут, чтобы стимулировать зимний туризм в Китае.

2000 километров. В Китае прошло массовое снежное ралли-10

2000 километров. В Китае прошло массовое снежное ралли-12

# Автомобили # Фотофакт

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