Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Новости мира. Иран признал, что по ошибке сбил украинский самолёт. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана.

По информации РИА Новости со ссылкой на гостелерадиокомпанию IRIB, самолёт был сбит случайно в результате человеческой ошибки. Уточняется, что самолёт летел вблизи от важного военного объекта и совершил поворот так, что был принят за вражескую цель.

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Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям жертв катастрофы и распорядился выплатить компенсации за сбитое воздушное судно. Расследование продолжится, чтобы выяснить причины произошедшего.

Напомним, утром 8 января в Тегеране потерпел крушение украинский самолёт. В результате случившегося погибли 176 человек.