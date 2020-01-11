В Москве +2, в Киеве +3. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 января

В Париже синоптики обещают дождь и +7. На 4 градуса прохладнее в Мадриде , рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Вене ожидается +1. В Риме будет солнечно и +11. В Афинах всего на градус меньше.

Пасмурно и +2 в Софии. Та же картина, но на пункт прохладнее, в Анкаре. Отправляясь в Прибалтику, прихватите зонт. В Риге и Вильнюсе передают дожди.

Дождь, мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

+5 и сплошную облачность прогнозируют в Варшаве. На два градуса меньше в Киеве. Мокрый снег накроет Москву, ожидается +2.