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В Москве +2, в Киеве +3. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 января

11 января 2020 16:53
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В Париже синоптики обещают дождь и +7. На 4 градуса прохладнее в Мадриде, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Москве +2, в Киеве +3. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 января-1

В Вене ожидается +1. В Риме будет солнечно и +11. В Афинах всего на градус меньше.

В Москве +2, в Киеве +3. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 января-4

Пасмурно и +2 в Софии. Та же картина, но на пункт прохладнее, в Анкаре. Отправляясь в Прибалтику, прихватите зонт. В Риге и Вильнюсе передают дожди.

Дождь, мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

+5 и сплошную облачность прогнозируют в Варшаве. На два градуса меньше в Киеве. Мокрый снег накроет Москву, ожидается +2.

В Москве +2, в Киеве +3. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 января-7

# Погода

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