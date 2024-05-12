Тысячи людей собрались на пропалестинский протест в центре города Мальмё – требовали снять Израиль

Было бы смешно наблюдать еще за одним европейским шоу, если бы не было так грустно. Это мы о «Евровидении», которое прошло на неделе в шведском Мальме и действительно потрясло нас. Харизма участников так и била через экран.

Отдельные личности, можно сказать, только этим и брали песенную вершину Европы. Как, к примеру, исполнитель из Финляндии, который практически голым вышел на сцену. В 2024 году «Евровидение» сделало акцент на украинском и ближневосточном конфликтах, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.