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Тысячи людей собрались на пропалестинский протест в центре города Мальмё – требовали снять Израиль

12 мая 2024 18:53
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Было бы смешно наблюдать еще за одним европейским шоу, если бы не было так грустно. Это мы о «Евровидении», которое прошло на неделе в шведском Мальме и действительно потрясло нас. Харизма участников так и била через экран.

Отдельные личности, можно сказать, только этим и брали песенную вершину Европы. Как, к примеру, исполнитель из Финляндии, который практически голым вышел на сцену. В 2024 году «Евровидение» сделало акцент на украинском и ближневосточном конфликтах, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Тысячи людей собрались на пропалестинский протест в центре города Мальмё – требовали снять Израиль-1

Так, тысячи людей собрались на пропалестинский протест в центре города Ма́льме. Они требовали снять Израиль с конкурса. Певице было непросто вместо высоких нот брать ответ за происходящее в Газе. А ее болельщики ожидаемо, вместо ярких эмоций, получили очередной повод для возмущения.

Тысячи людей собрались на пропалестинский протест в центре города Мальмё – требовали снять Израиль-4

Яэль Телеман, жительница Израиля:
Мир воспринимает это так, как будто Россия напала на Украину, поэтому теперь мы ее бойкотируем, а Израиль напал на сектор Газа, поэтому бойкотируют нас. Но эта ситуация более тонкая и более сложная.

Тысячи людей собрались на пропалестинский протест в центре города Мальмё – требовали снять Израиль-7

Одед Авраам, житель Израиля:
Давайте наводить мосты, давайте отложим политику, давайте отложим конфликты и попытаемся найти ответ и диалог.

Тысячи людей собрались на пропалестинский протест в центре города Мальмё – требовали снять Израиль-10

Еще один скандал разгорелся из-за шведского певца Эрика Сааде, который выступал в качестве приглашенной звезды. Он вышел на сцену с символом Палестины – арафаткой на запястье. Оргкомитет уже принес свои извинения за этот трюк непослушного музыканта. Впрочем, казусов на конкурсе было так много, что об этом быстро забыли.

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# Евровидение # Марина Кишкурно

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