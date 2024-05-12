Тысячи людей собрались на пропалестинский протест в центре города Мальмё – требовали снять Израиль
Было бы смешно наблюдать еще за одним европейским шоу, если бы не было так грустно. Это мы о «Евровидении», которое прошло на неделе в шведском Мальме и действительно потрясло нас. Харизма участников так и била через экран.
Отдельные личности, можно сказать, только этим и брали песенную вершину Европы. Как, к примеру, исполнитель из Финляндии, который практически голым вышел на сцену. В 2024 году «Евровидение» сделало акцент на украинском и ближневосточном конфликтах, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Так, тысячи людей собрались на пропалестинский протест в центре города Ма́льме. Они требовали снять Израиль с конкурса. Певице было непросто вместо высоких нот брать ответ за происходящее в Газе. А ее болельщики ожидаемо, вместо ярких эмоций, получили очередной повод для возмущения.
Яэль Телеман, жительница Израиля:
Мир воспринимает это так, как будто Россия напала на Украину, поэтому теперь мы ее бойкотируем, а Израиль напал на сектор Газа, поэтому бойкотируют нас. Но эта ситуация более тонкая и более сложная.
Одед Авраам, житель Израиля:
Давайте наводить мосты, давайте отложим политику, давайте отложим конфликты и попытаемся найти ответ и диалог.
Еще один скандал разгорелся из-за шведского певца Эрика Сааде, который выступал в качестве приглашенной звезды. Он вышел на сцену с символом Палестины – арафаткой на запястье. Оргкомитет уже принес свои извинения за этот трюк непослушного музыканта. Впрочем, казусов на конкурсе было так много, что об этом быстро забыли.
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