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Конкурс сексуальных меньшинств и фриков. Собрали самые абсурдные моменты с «Евровидения – 2024»

12 мая 2024 18:53
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Было бы смешно наблюдать еще за одним европейским шоу, если бы не было так грустно. Это мы о «Евровидении», которое прошло на неделе в шведском Мальме и действительно потрясло нас. Харизма участников так и била через экран.

Отдельные личности, можно сказать, только этим и брали песенную вершину Европы. Как, к примеру, исполнитель из Финляндии, который практически голым вышел на сцену, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Конкурс сексуальных меньшинств и фриков. Собрали самые абсурдные моменты с «Евровидения – 2024»-1

По телевизору было видно далеко не все, а вот присутствующим в зале повезло больше. У них буквально перед носом фины размахивали своими достоинствами. Мы ничего не можем сказать об их масштабах, но о чем была песня, это уходит на второй план. Но «Евровидение» – это давно не про музыку и истинные таланты. Этот год еще одно тому подтверждение. Ведь хватало и других скандалов. На сцену в том числе выходила политика. Кто-то извинялся за свое происхождение, кто-то за родной язык.

В любом случае, когда смотришь на то, что творится на «Евровидении», где от истинного искусства уже давно ничего не осталось, то, может, и хорошо, что нас там нет. В этом убедились и наши корреспонденты.

Конкурс сексуальных меньшинств и фриков. Собрали самые абсурдные моменты с «Евровидения – 2024»-4

Торжество абсурда и конкурс фриков. В Швеции весело и громко прошло «Евровидение-2024», которое буквально как конвейер штамповало новые скандалы в мире шоу-бизнеса. Инфоповодом для желтой прессы становилось выступление буквально каждого участника, а на доброй половине видео в Сети появилось возрастное ограничение 18+.

Конкурс сексуальных меньшинств и фриков. Собрали самые абсурдные моменты с «Евровидения – 2024»-7

Осторожно – европейские ценности! Не пугайтесь, это участники из Ирландии. Бэмби Робинсон, считающая себя небинарной личностью, вдохновилась Малефисентой и вызвала сатану прямо на сцене. Уж с его помощью или без, но пробилась в гранд-финал.

Конкурс сексуальных меньшинств и фриков. Собрали самые абсурдные моменты с «Евровидения – 2024»-10

А ведь в разное время на «Евровидении» побеждали АББА, Селин Дион, Тото Кутуньо. В 60-х мероприятие проводилось на деньги национальных телеоператоров, но постепенно песенный фестиваль перешел на финансирование из бюджета ЕС и начал выполнять политические задачи. И уже в 90-е «Евровидение» позиционировали как конкурс равноправия для сексуальных меньшинств.

Конкурс сексуальных меньшинств и фриков. Собрали самые абсурдные моменты с «Евровидения – 2024»-13

Афродита, выигравшая конкурс в 98-м, оказалась трансгендером. Первая ласточка новой европейской повестки. А она на песенном фестивале меняется в зависимости от происходящего в мире.

Тысячи людей собрались на пропалестинский протест в центре города Мальмё – требовали снять Израиль. Подробности.

Конкурс сексуальных меньшинств и фриков. Собрали самые абсурдные моменты с «Евровидения – 2024»-16

Также внимание на себя перевела представительница Украины. Путь на сцену для бывшей воспитательницы в детском саду, а ныне бодипозитивной Алены, оказался тернистым.

Конкурс сексуальных меньшинств и фриков. Собрали самые абсурдные моменты с «Евровидения – 2024»-19

Костюмы украинских девушек – доспехи и кольчуги – должны были вызвать сочувствие европейской публики и выпросить – если не вооружение и технику для ВСУ, то хотя бы пару баллов у жюри.

Конкурс сексуальных меньшинств и фриков. Собрали самые абсурдные моменты с «Евровидения – 2024»-22

Недвусмысленные намеки отпускали и эстонцы. Они представили песню под названием «Мы правда ничего не знаем об этих наркотиках». Так и хочется переспросить: правда? Но в целом выступление достойное «Евровидения».

Конкурс сексуальных меньшинств и фриков. Собрали самые абсурдные моменты с «Евровидения – 2024»-25

А вот еще один участник фестиваля – представитель Нидерландов – оказался на грани дисквалификации. Подрался с фотографом. И это притом, что организаторы в Швеции обещали беспрецедентные меры безопасности.

Конкурс сексуальных меньшинств и фриков. Собрали самые абсурдные моменты с «Евровидения – 2024»-28

Джимми Модин, представитель шведской полиции:
Мы не можем вдаваться в конкретные детали, но, конечно, на этой неделе в городе будет работать много полицейских. У нас также есть коллеги из Дании и Норвегии, которые собираются нам помочь.

Конкурс сексуальных меньшинств и фриков. Собрали самые абсурдные моменты с «Евровидения – 2024»-31

Ситуация и в самом Мальме, и вокруг «Евровидения» остается напряженной. Уже давно не песенный, а скорее политический конкурс вызывает все больше вопросов и у зрителей, и у исполнителей. Их, кстати, становится все меньше. Риторика организаторов привела к тому, что, помимо России и Беларуси, от участия в шоу отказались Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Монако, Северная Македония, Словакия, Турция, Черногория и Косово.

В музыке, как и в спорте, назрело разделение на два блока: западный и восточный, где у каждого будут свои конкурсы и свои победители. Во всяком случае, такое «Евровидение» Беларуси точно не нужно. Наши исполнители и в одежде неплохо поют.

# Евровидение # Марина Кишкурно

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