Конкурс сексуальных меньшинств и фриков. Собрали самые абсурдные моменты с «Евровидения – 2024»

Было бы смешно наблюдать еще за одним европейским шоу, если бы не было так грустно. Это мы о «Евровидении», которое прошло на неделе в шведском Мальме и действительно потрясло нас. Харизма участников так и била через экран. Отдельные личности, можно сказать, только этим и брали песенную вершину Европы. Как, к примеру, исполнитель из Финляндии, который практически голым вышел на сцену, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

По телевизору было видно далеко не все, а вот присутствующим в зале повезло больше. У них буквально перед носом фины размахивали своими достоинствами. Мы ничего не можем сказать об их масштабах, но о чем была песня, это уходит на второй план. Но «Евровидение» – это давно не про музыку и истинные таланты. Этот год еще одно тому подтверждение. Ведь хватало и других скандалов. На сцену в том числе выходила политика. Кто-то извинялся за свое происхождение, кто-то за родной язык. В любом случае, когда смотришь на то, что творится на «Евровидении», где от истинного искусства уже давно ничего не осталось, то, может, и хорошо, что нас там нет. В этом убедились и наши корреспонденты.

Торжество абсурда и конкурс фриков. В Швеции весело и громко прошло «Евровидение-2024», которое буквально как конвейер штамповало новые скандалы в мире шоу-бизнеса. Инфоповодом для желтой прессы становилось выступление буквально каждого участника, а на доброй половине видео в Сети появилось возрастное ограничение 18+.

Осторожно – европейские ценности! Не пугайтесь, это участники из Ирландии. Бэмби Робинсон, считающая себя небинарной личностью, вдохновилась Малефисентой и вызвала сатану прямо на сцене. Уж с его помощью или без, но пробилась в гранд-финал.

А ведь в разное время на «Евровидении» побеждали АББА, Селин Дион, Тото Кутуньо. В 60-х мероприятие проводилось на деньги национальных телеоператоров, но постепенно песенный фестиваль перешел на финансирование из бюджета ЕС и начал выполнять политические задачи. И уже в 90-е «Евровидение» позиционировали как конкурс равноправия для сексуальных меньшинств.

Афродита, выигравшая конкурс в 98-м, оказалась трансгендером. Первая ласточка новой европейской повестки. А она на песенном фестивале меняется в зависимости от происходящего в мире. Тысячи людей собрались на пропалестинский протест в центре города Мальмё – требовали снять Израиль. Подробности.

Также внимание на себя перевела представительница Украины. Путь на сцену для бывшей воспитательницы в детском саду, а ныне бодипозитивной Алены, оказался тернистым.

Костюмы украинских девушек – доспехи и кольчуги – должны были вызвать сочувствие европейской публики и выпросить – если не вооружение и технику для ВСУ, то хотя бы пару баллов у жюри.

Недвусмысленные намеки отпускали и эстонцы. Они представили песню под названием «Мы правда ничего не знаем об этих наркотиках». Так и хочется переспросить: правда? Но в целом выступление достойное «Евровидения».

А вот еще один участник фестиваля – представитель Нидерландов – оказался на грани дисквалификации. Подрался с фотографом. И это притом, что организаторы в Швеции обещали беспрецедентные меры безопасности.

Джимми Модин, представитель шведской полиции:

Мы не можем вдаваться в конкретные детали, но, конечно, на этой неделе в городе будет работать много полицейских. У нас также есть коллеги из Дании и Норвегии, которые собираются нам помочь.