Литва выбирает президента – 12 мая стартовал основной день голосования

Гепрокуратура с просьбой помочь в расследовании фактов геноцида обращалась и к мировому сообществу. Но откликнулись далеко не все, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Те же прибалтийские соседи пожелали остаться в стороне от этого процесса. Хотя казалось бы. В то время все были в одном окопе и стояли на защите общей Родины.

Но сейчас мы во многом по разные стороны баррикад. Те же прибалтийские страны занимают противоположную позицию, в том числе в вопросах исторической памяти, да и в целом рисуют из Беларуси чуть ли не врага № 1, мол, если не сегодня, то завтра мы собираемся напасть на Литву. Вообще, в Вильнюсе в последнее время эта тема просто не сходила из уст отдельных политиков. Особенно тех, что баллотировались на президентский пост – сегодня основной день голосования. Конечно, намного легче рассуждать о некой абстрактной военной угрозе с востока, чем разбираться с конкретными проблемами в медицине, образовании, сельском хозяйстве – не барское, читай не президентское, в Литве это дело.

Этим приемом не брезговали и в Вильнюсе. А за неделю до выборов политики и вовсе пустились во все тяжкие и ввели в столице и других крупных городах Литвы комендантский час. Такой режим действовал с 22:00 вторника до 5 утра среды. Ограничения вводились не повсеместно, а в некоторых районах Вильнюса и Каунаса. Дежурство на улицах, дорогах и специально оборудованных блокпостах совместно несли военные и полиция. Для проверки они могли останавливать транспортные средства, требовать у прохожих предъявить документы. Это вызвало настоящую панику у местных жителей, которые массово начали звонить в полицию. Их просто не предупредили, что в стране проходят учения НАТО, а комендантский час – это имитация.