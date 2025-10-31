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В Минской области ввели в эксплуатацию более 150 станций очистки воды за 9 месяцев 2025-го

31 октября 2025 07:59
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В Минской области за первые 9 месяцев 2025 года ввели в эксплуатацию более 150 станций обезжелезивания и мини-станций очистки воды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области ввели в эксплуатацию более 150 станций очистки воды за 9 месяцев 2025-го-2

Качество питьевой воды значительно улучшилось для нескольких тысяч человек, в том числе проживающих в сельской местности. В Воложинском районе запланировано строительство пяти станций обезжелезивания, три из которых уже работают.

В Минской области ввели в эксплуатацию более 150 станций очистки воды за 9 месяцев 2025-го-4

Евгений Найден, начальник цеха водоснабжения и водоотведения Воложинского района КУП «Молодечноводоканал»:
Проектно-сметная документация по еще двум находится на экспертизе. Мы ожидаем ее выхода и будем начинать строительные монтажные работы. Водоканал ведет работу по замену сетей со сверхнормативными сроками эксплуатации.

Всего местный водоканал обслуживает 28 станций обезжелезивания. 17 из них – построены в рамках госпрограммы «Чистая вода». 

# Вода # питьевая вода

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