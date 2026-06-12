Пакт о миграции и убежище вступил в силу в Евросоюзе – что изменилось?

Более 100 лет ушло у Евросоюза на то, чтобы прийти к общему решению миграционного вопроса. Напомним, что именно кризис 2015 года, когда в Европу хлынул миллион беженцев, вылился в новый миграционный пакт ЕС. Он был принят еще в 2024-м, а уже сегодня, 12 июня, вступил в силу. Отныне прошения об убежище будут рассматривать ускоренно и прямо на внешних границах Шенгена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске не оставили без внимания данную реформу. Замглавы белорусского МИДа Игорь Секрета накануне подчеркнул, что ЕС вправе проводить свою миграционную политику, но обязан соблюдать международные нормы, которые нередко попираются Брюсселем. А это, по его мнению, лишь обостряет миграционные проблемы. Сегодня в ЕС проживает рекордное количество мигрантов. Их насчитывается около 64 миллиона человек. Ежегодно в Евросоюз прибывает около 300-400 тысяч нелегалов. Новый пакт призван сократить этот поток, но сможет ли он сделать это, не нарушая прав человека, остается под вопросом.

Так, согласно новым правилам, соискатели больше не могут свободно передвигаться по Шенгену, чтобы, как раньше, попытать счастья в другой стране. Отказ в убежище в Греции или Италии означает, что человек обязан оставаться там до депортации. Для этого на внешних границах ЕС уже строят специальные лагеря. Критики реформы прямо заявляют, что люди будут попадать в тюремные условия, даже не совершив преступление. Отметим, что на границе США и Мексики аналогичная система работает уже семь лет. За это время тысячи мигрантов испытали на себе насилие и пытки. В ЕС вступила в силу самая масштабная миграционная реформа за последние годы. Ожидается, что больше всего мигрантов осядут в Греции и Италии, где уже открылись первые лагеря. В компенсацию южанам предлагается солидарность: страны ЕС могут платить по 20 тысяч евро за каждого отклоненного мигранта или направлять персонал. Но не все союзники пока согласны протягивать финансовую руку помощи. Ведь во сколько может обойтись передача мигрантов на аутсорс и почему европейские налогоплательщики должны это финансировать – пока что тема для активных дискуссий. Правозащитники же напоминают, что властям ЕС всего лишь нужно было провести грамотную интеграционную политику.

Рита Кунерт, правозащитник (Германия):

Нужно просто попытаться обеспечить людям возможность обустроиться здесь. Чтобы дети могли ходить в школу. Чтобы у людей была медицинская страховка и шанс пойти на работу. Одновременно ЕС расширяет список «безопасных стран». Якобы их жителям ничего не грозит, значит, и защищать их в Европе не нужно. Шанс остаться в ЕС для выходцев из таких государств стремится к нулю. Но чем жестче становятся границы Шенгена, тем выше риск, что поток нелегалов хлынет за его пределы. Известно, что мигранты все чаще выбирают небезопасный маршрут через Ла-Манш, пытаясь на лодках добраться до Британии. Так, за неполные пять месяцев текущего года в Атлантике и Средиземноморье утонули не менее 1300 человек.