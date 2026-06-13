Прямой эфир

Десятки людей пришли к Кеннеди-центру посмотреть на удаление имени Трампа с фасада здания

13 июня 2026 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Когда амбиции превышают полномочия, рано или поздно наступает их демонтаж. Так, в Вашингтоне с фасада центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди срезают имя Дональда Трампа, которое ранее незаконно вмонтировали прямо над фамилией 35-го президента США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки людей пришли к Кеннеди-центру посмотреть на удаление имени Трампа с фасада здания-2

Надпись появилась после того, как нынешний хозяин Белого дома назначил новый совет директоров этого культурного комплекса, сам его возглавил, а прежнее руководство уволил записью в соцсети. Вскоре на итальянском мраморе засияли 18 позолоченных букв, которые составили полное имя 47-го президента США. Кеннеди-центр на несколько месяцев превратился в площадку для политического самопрославления Дональда Трампа. 

Однако позже федеральный судья признал переименование незаконным. Теперь под давлением общественного возмущения буквы срезали болгаркой, пытаясь вернуть мемориалу исходный облик. Администрация Кеннеди-центра стремилась минимизировать шум закрыв стену брезентом, но у фасада собрались десятки зрителей с шампанским, которые аплодировали каждому упавшему болту.

# Дональд Трамп # Новости США

Другие новости рубрики

Все новости
Польша разместила американские истребители у границы с Беларусью
13 июня 2026 10:41

Польша разместила американские истребители у границы с Беларусью

Пакт о миграции и убежище вступил в силу в Евросоюзе – что изменилось?
12 июня 2026 16:50

Пакт о миграции и убежище вступил в силу в Евросоюзе – что изменилось?

Politico: Киев намерен запросить у союзников дополнительные 20 млрд долларов
12 июня 2026 14:01

Politico: Киев намерен запросить у союзников дополнительные 20 млрд долларов