Когда амбиции превышают полномочия, рано или поздно наступает их демонтаж. Так, в Вашингтоне с фасада центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди срезают имя Дональда Трампа, которое ранее незаконно вмонтировали прямо над фамилией 35-го президента США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надпись появилась после того, как нынешний хозяин Белого дома назначил новый совет директоров этого культурного комплекса, сам его возглавил, а прежнее руководство уволил записью в соцсети. Вскоре на итальянском мраморе засияли 18 позолоченных букв, которые составили полное имя 47-го президента США. Кеннеди-центр на несколько месяцев превратился в площадку для политического самопрославления Дональда Трампа.

Однако позже федеральный судья признал переименование незаконным. Теперь под давлением общественного возмущения буквы срезали болгаркой, пытаясь вернуть мемориалу исходный облик. Администрация Кеннеди-центра стремилась минимизировать шум закрыв стену брезентом, но у фасада собрались десятки зрителей с шампанским, которые аплодировали каждому упавшему болту.