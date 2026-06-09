Количество жертв землетрясения на Филиппинах достигло 37

Растет число жертв разрушительного землетрясения на Филиппинах. По последним данным, погибли 37 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. Травмы и ранения получили свыше 450 жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На острове Минданао стихия повредила почти две тысячи зданий. Около полутора тысяч жилых домов, школ и больниц полностью разрушены. В наиболее пострадавшем городе Хенераль-Сантос объявлено чрезвычайное положение.

Это было действительно сильное землетрясение. Мы и раньше переживали здесь несколько землетрясений, но то, что произошло, было намного сильнее.

Из-за повреждений терминала местный международный аэропорт закрыт для гражданских рейсов. Воздушную гавань сейчас используют только военные и гуманитарные самолеты для ликвидации последствий подземных толчков. Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло у южного побережья накануне, вызвав на побережье волны цунами метровой высоты.