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Путин провёл телефонный разговор с Трампом

12 февраля 2025 19:43
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Устав от постоянного спонсирования Украины и бесконтрольного прожигания финансов, Запад пытается скорее завершить кризис на востоке Украины. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин провёл телефонный разговор с Трампом-2

По словам пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова, российский лидер поддержал тезис американского коллеги о том, что наступило время работать вместе. 

Представитель Кремля добавил, что главы двух стран договорились об организации личной встречи, при этом Путин пригласил Трампа в Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц, в том числе по вопросу конфликта в Украине. 

Стороны также обсудили ближневосточное урегулирование и двусторонние отношения России и США. По словам Трампа, их разговор с Путиным был продуктивным. Он также заявил, что они с российским президентом условились в том числе об обменах государственными визитами.

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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