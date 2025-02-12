Устав от постоянного спонсирования Украины и бесконтрольного прожигания финансов, Запад пытается скорее завершить кризис на востоке Украины. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова, российский лидер поддержал тезис американского коллеги о том, что наступило время работать вместе.

Представитель Кремля добавил, что главы двух стран договорились об организации личной встречи, при этом Путин пригласил Трампа в Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц, в том числе по вопросу конфликта в Украине.

Стороны также обсудили ближневосточное урегулирование и двусторонние отношения России и США. По словам Трампа, их разговор с Путиным был продуктивным. Он также заявил, что они с российским президентом условились в том числе об обменах государственными визитами.