Жители Норвегии пожаловались на ущерб от учений Альянса

Жителям Норвегии приходится в очередной раз расплачиваться за принадлежность страны к НАТО. Они не думали, что защита от врагов, о которой провозглашает Альянс, будет иметь такие последствия. Постоянные учения военного блока оставляют неизгладимый след, в прямом смысле этого слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство обороны Норвегии получило более 200 жалоб от жителей за тот разгром, который устроили еще год назад военные во время крупных международных маневров «Северный ответ». В них участвовали более 20 тысяч человек из 13 стран. Они оставили после себя горы мусора, были повалены десятки деревьев, техникой испорчены сотни гектаров полей и десятки километров дорог. Уничтожены заборы и почтовые ящики. По подсчетам местных жителей ущерб составил почти 1,5 миллиона евро. И это ситуация становится для Норвегии типичной. В 2016 году после крупных учений эта сумма составила 30 миллионов долларов.