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Жители Норвегии пожаловались на ущерб от учений Альянса

12 февраля 2025 13:37
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Жителям Норвегии приходится в очередной раз расплачиваться за принадлежность страны к НАТО. Они не думали, что защита от врагов, о которой провозглашает Альянс, будет иметь такие последствия. Постоянные учения военного блока оставляют неизгладимый след, в прямом смысле этого слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Норвегии пожаловались на ущерб от учений Альянса-2

Министерство обороны Норвегии получило более 200 жалоб от жителей за тот разгром, который устроили еще год назад военные во время крупных международных маневров «Северный ответ». В них участвовали более 20 тысяч человек из 13 стран. Они оставили после себя горы мусора, были повалены десятки деревьев, техникой испорчены сотни гектаров полей и десятки километров дорог. Уничтожены заборы и почтовые ящики. По подсчетам местных жителей ущерб составил почти 1,5 миллиона евро. И это ситуация становится для Норвегии типичной. В 2016 году после крупных учений эта сумма составила 30 миллионов долларов.

# НАТО # Норвегия # Международная политика

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