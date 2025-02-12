ЦАХАЛ может возобновить боевые действия в секторе Газа

По-прежнему сложной остается ситуация на Ближнем Востоке. Вопреки всем попыткам сохранить перемирие, стороны конфликта то и дело подрывают безопасность в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Израиля заявил, что ЦАХАЛ возобновит боевые действия в секторе Газа, если группировка ХАМАС к полудню 15 февраля не освободит очередную группу израильских заложников.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: В связи с заявлением ХАМАС о решении нарушить соглашение и не освобождать наших заложников я приказал военным собрать силы внутри и вокруг сектора Газа. Эта операция проводится в настоящее время. Вскоре она будет завершена.

Ранее ХАМАС отложил освобождение заложников на неопределенный срок, обвинив Израиль в нарушении режима прекращения огня, нанесении ударов по анклаву и препятствовании ввозу гуманитарной помощи. Уже сейчас подразделения израильской армии приведены в полную боевую готовность и размещены около границ анклава.

Уверенность в своей правоте Тель-Авиву придает смена администрации в Вашингтоне. Дональд Трамп заявлял о намерениях любыми средствами завершить конфликт. В частности, он угрожал ХАМАС при неисполнении всех обязательств устроить ад в Газе, а также установить американский контроль над сектором.