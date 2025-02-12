В Польше массово закрываются приграничные магазины – нет покупателей

Пока Варшава думает, как в очередной раз насолить Минску и Москве, рядовые поляки не хотят мириться с тем, что власти, отрабатывая заказ Брюсселя и Вашингтона, не слышат собственных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яблоком раздора стал печально известный «Восточный щит», на который польские чиновники потратили огромные деньги. Люди возмущены, что подобная иллюзия безопасности вовсе не помогает, а наоборот, только порождает проблемы. В том числе безработицу и нищету.

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья:

Для региона Подлясье, для бизнесменов, для фермеров, простых людей это трагическая ситуация. Теперь то, что сделала польская власть, для них очень серьезные затраты, очень серьезные проблемы. Так как это небогатый район Польши. Он функционировал, потому что была торговля, потому что можно было приехать в Беларусь без проблем. Эти проблемы будут, пока не поменяется политика польской власти.