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Путин поздравил Трампа с вступлением в должность президента США

20 января 2025 15:23
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Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента США Дональда Трампа с вступлением в должность. Об этом пишет РИА Новости.

Путин поздравил Трампа с вступлением в должность президента США-1

Фото: kremlin.ru

Трамп, уже занимавший пост главы государства в 2017-2021 годах, победил на президентских выборах 5 ноября 2024 года и стал первым американским политиком с XIX века, который вернулся в Белый дом после перерыва.

Инаугурация Трампа состоится 20 января, и таким образом он станет 47-м президентом США. Церемония приведения к присяге начнется в полдень по местному времени в ротонде здания Конгресса.

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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