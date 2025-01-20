Путин поздравил Трампа с вступлением в должность президента США

Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента США Дональда Трампа с вступлением в должность. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп, уже занимавший пост главы государства в 2017-2021 годах, победил на президентских выборах 5 ноября 2024 года и стал первым американским политиком с XIX века, который вернулся в Белый дом после перерыва.

Инаугурация Трампа состоится 20 января, и таким образом он станет 47-м президентом США. Церемония приведения к присяге начнется в полдень по местному времени в ротонде здания Конгресса.