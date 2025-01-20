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Глава FIS выступил за допуск спортсменов из РБ и РФ к соревнованиям

20 января 2025 14:21
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Российских и белорусских спортсменов следует допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов. Об этом заявил глава Международной федерации лыжного спорт и сноуборда, кандидат на пост президента МОК швед Йохан Элиаш, пишет РИА Новости.

Глава FIS выступил за допуск спортсменов из РБ и РФ к соревнованиям-1

Фото: pixabay

Он подчеркнул, что очень важно быть нейтральными в этих вопросах, так как спортсмены не несут ответственности за то, что они родились этих странах.

Элиаш также отметил, что спортсмены из Беларуси и России должны быть допущены к соревнованиям по примеру Олимпиады-2024 в Париже.

# Спорт Беларуси # Международная политика

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