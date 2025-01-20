Глава FIS выступил за допуск спортсменов из РБ и РФ к соревнованиям

Российских и белорусских спортсменов следует допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов. Об этом заявил глава Международной федерации лыжного спорт и сноуборда, кандидат на пост президента МОК швед Йохан Элиаш, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что очень важно быть нейтральными в этих вопросах, так как спортсмены не несут ответственности за то, что они родились этих странах.

Элиаш также отметил, что спортсмены из Беларуси и России должны быть допущены к соревнованиям по примеру Олимпиады-2024 в Париже.