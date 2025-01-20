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Польша стала лидером НАТО по уровню военных расходов

20 января 2025 14:26
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Польша стала лидером НАТО по уровню военных расходов, об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные Министерства национальной обороны. Общая сумма, которую Варшава в 2024 году потратила на нужды армии, составила более 31,5 миллиарда евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша стала лидером НАТО по уровню военных расходов-2

Это цифры не окончательные, так как подсчеты еще ведутся, но уже ясно, что Польша по уровню милитаризации не только установила национальный рекорд, но и вырвалась в лидеры среди стран НАТО. Основная часть денег пошла на закупку вооружений. В арсенале дополнительно появилось 96 американских боевых вертолетов, почти полтысячи ракетных установок HIMARS, более 30 новейших истребителей и 250 танков последней модификации.

# НАТО # Международная политика

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