В Сербии при пожаре в доме престарелых погибли 8 человек

Как минимум восемь человек погибли при пожаре в доме престарелых на окраине Белграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще семеро доставлены в больницы.

Огонь вспыхнул в одной из комнат поздно ночью, когда все постояльцы спали. Когда бригады спасателей прибыли на место, все здание уже было охвачено пламенем. Большинство людей пожарные успели эвакуировать. Всего в момент ЧП в доме престарелых находились 30 человек. На то, чтобы потушить огонь, понадобилось около часа. Сейчас на месте ЧП работают следователи, которые выясняют причины пожара. По основной версии, он начался в результате поджога.