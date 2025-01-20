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В Сербии при пожаре в доме престарелых погибли 8 человек

20 января 2025 13:38
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Как минимум восемь человек погибли при пожаре в доме престарелых на окраине Белграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще семеро доставлены в больницы.

В Сербии при пожаре в доме престарелых погибли 8 человек-2

Огонь вспыхнул в одной из комнат поздно ночью, когда все постояльцы спали. Когда бригады спасателей прибыли на место, все здание уже было охвачено пламенем. Большинство людей пожарные успели эвакуировать. Всего в момент ЧП в доме престарелых находились 30 человек. На то, чтобы потушить огонь, понадобилось около часа. Сейчас на месте ЧП работают следователи, которые выясняют причины пожара. По основной версии, он начался в результате поджога.

# ЧП # Пожар

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