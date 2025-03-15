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Путин ответил на просьбу Трампа «пощадить» ВСУ в Курской области

15 марта 2025 08:34
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Президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Просьба касалась солдат ВСУ, окруженных российскими войсками на территории Курской области, пишет ТАСС.

Путин ответил на просьбу Трампа «пощадить» ВСУ в Курской области-1

Фото: Pinterest

Трамп выразил просьбу «пощадить жизни» бойцов ВСУ, находящихся в Курской области. Призыв президента Америки воспринят в Москве с пониманием, сообщил Путин. Он также подчеркнул, что военнослужащими ВС Украины совершены преступления против мирных жителей Курской области, что «квалифицируются Генеральной прокуратурой РФ как терроризм».

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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