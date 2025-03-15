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За месяц в Прибалтике в 3 раза взлетели цены на электроэнергию

15 марта 2025 07:53
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Месяц без БРЭЛЛ. Страны Прибалтики пожинают плоды «энергетической независимости» от Беларуси и России. За это время цены на электричество в регионе выросли в несколько раз, причем некоторые предприятия вынуждены приостановить свою деятельность, так как не в состоянии платить по счетам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За месяц в Прибалтике в 3 раза взлетели цены на электроэнергию-2

1 марта было получено первое доказательство того, насколько неустойчивой стала энергосистема стран Балтии без БРЭЛЛ. Регулярные перебои в энергоснабжении жилого фонда, социальных объектов сильно усложняют жизнь местным. Председатель литовского Национального совета по регулированию энергетики пожаловался, что у страны не хватает генерирующих мощностей. Сейчас регион способен самостоятельно обеспечить свои энергопотребности лишь на 70 % – остальное приходится докупать за рубежом. Народ негодует, счета за электричество месяц от месяца увеличиваются в разы.

# Экономический кризис # Кризис в ЕС

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