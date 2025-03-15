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В Подляском воеводстве прошли протесты против строительства центров интеграции иностранцев

15 марта 2025 07:54
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Поляки не хотят видеть в стране мигрантов. Жители Подляского воеводства вышли на протест против строительства центров интеграции иностранцев. Манифестанты обеспокоены, что их создание может привести к увеличению числа переселенцев в регионе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Подляском воеводстве прошли протесты против строительства центров интеграции иностранцев-2

А это усугубит и без того растущую преступность, связанную с деятельностью нелегальных мигрантов. Кроме того, проект потребует немалых финансовых вложений. На реализацию проекта власти планируют выделить 17 миллионов злотых. То есть бюджетные средства опять пойдут не на нужды местных жителей, чем крайне недовольны поляки.

# Акции протеста

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