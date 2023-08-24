Путин на открытии мемориала «Курская битва»: значение победы в этом сражении невозможно переоценить

Новости России. Праздничным салютом завершилось открытие мемориала «Курская битва». Событие стало главным в праздновании 80-летия победы в Курской битве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественное мероприятие посетили более двух тысяч человек, чтобы почтить память ветеранов и отдать дань памяти событиям 80-летней давности.