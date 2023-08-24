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Путин на открытии мемориала «Курская битва»: значение победы в этом сражении невозможно переоценить

24 августа 2023 06:57
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Новости России. Праздничным салютом завершилось открытие мемориала «Курская битва». Событие стало главным в праздновании 80-летия победы в Курской битве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин на открытии мемориала «Курская битва»: значение победы в этом сражении невозможно переоценить-1

Торжественное мероприятие посетили более двух тысяч человек, чтобы почтить память ветеранов и отдать дань памяти событиям 80-летней давности.

Путин на открытии мемориала «Курская битва»: значение победы в этом сражении невозможно переоценить-4

Как отметил во время церемонии открытия мемориала российский лидер Владимир Путин, значение победы в Курской битве невозможно переоценить: она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны. Курская битва длилась почти два месяца. Ее главным событием стало масштабное танковое сражение под Прохоровкой.

# Памятники # Владимир Путин # Новости России # Фотофакт

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