Спасатели нашли тела всех пассажиров рухнувшего в Тверской области бизнес-джета

Спасатели нашли тела всех пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Тверской области. По данным Росавиации, среди них значился Евгений Пригожин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как пишут российские СМИ, поисковая операция завершена.