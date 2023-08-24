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Спасатели нашли тела всех пассажиров рухнувшего в Тверской области бизнес-джета

24 августа 2023 06:48
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Спасатели нашли тела всех пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Тверской области. По данным Росавиации, среди них значился Евгений Пригожин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как пишут российские СМИ, поисковая операция завершена.

Спасатели нашли тела всех пассажиров рухнувшего в Тверской области бизнес-джета-1

Обнаружены останки всех находившихся на борту бизнес-джета, отмечается со ссылкой на источник в экстренных службах. Напомним, самолет Embraer потерпел крушение накануне вечером. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

# Самолет # Евгений Пригожин # Фотофакт

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