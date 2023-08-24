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Зимой Молдова может столкнуться с веерными отключениями электричества

24 августа 2023 06:23
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Новости Молдовы. Молдова может столкнуться с дефицитом электроэнергии. С соответствующим заявлением выступило руководство страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зимой Молдова может столкнуться с веерными отключениями электричества-1

Сохраняется высокий риск, что зимой предприятиям и людям придется столкнуться с веерными отключениями из-за дефицита средств в бюджете. А Молдова сильно зависит от импорта электроэнергии. Впрочем, власти настроены оптимистично и заверяют, что эту проблему удастся решить. Кишинев стремится получить доступ к большему числу источников снабжения энергоресурсами и планирует увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии. Но успеет ли все это сделать до зимы – вопрос открытый.

# Экономический кризис # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

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