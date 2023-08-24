Зимой Молдова может столкнуться с веерными отключениями электричества

Сохраняется высокий риск, что зимой предприятиям и людям придется столкнуться с веерными отключениями из-за дефицита средств в бюджете. А Молдова сильно зависит от импорта электроэнергии. Впрочем, власти настроены оптимистично и заверяют, что эту проблему удастся решить. Кишинев стремится получить доступ к большему числу источников снабжения энергоресурсами и планирует увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии. Но успеет ли все это сделать до зимы – вопрос открытый.