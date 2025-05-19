Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор

Украинский конфликт – близка ли развязка? Этим вопросом, учитывая стамбульский финал прошлой недели, сегодня задаются во всем мире. А еще возлагают большие надежды на сегодняшний телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры вышли на связь ровно в 17 часов по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, это уже третья телефонная беседа президентов России и США с начала года. Перед звонком в Москву глава Белого дома переговорил с Владимиром Зеленским. А сразу после переговоров с Путиным он вновь намерен связаться с Киевом, а также главами государств – членов НАТО.