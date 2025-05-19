Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор

Украинский конфликт – близка ли развязка? Этим вопросом, учитывая стамбульский финал прошлой недели, сегодня задаются во всем мире. А еще возлагают большие надежды на сегодняшний телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры вышли на связь ровно в 17 часов по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметим, это уже третья телефонная беседа президентов России и США с начала года. Перед звонком в Москву глава Белого дома переговорил с Владимиром Зеленским. А сразу после переговоров с Путиным он вновь намерен связаться с Киевом, а также главами государств – членов НАТО.
Предметом беседы, разумеется, стал вопрос урегулирования ситуации в Украине, а также восстановление отношений с остальным миром. А базой для переговоров, конечно, стали итоги прошедших в Стамбуле двухчасовых переговоров между делегациями.
Напомним, что 16 мая Украина и Россия договорились о крупнейшем обмене пленными 1000 на 1000, а также условились представить собственное видение сценария прекращения огня, которое станет поводом для новой встречи.
Тем временем эксперты делают предположения, к какому исходу приведут сегодняшние телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Одни считают, что никаких глобальных решений главы Кремля и Белого дома не примут. Другие утверждают, что диалог может стать поворотным моментом, который окажет значительное влияние на развитие событий.