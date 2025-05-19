Баскетболистки «Горизонта» стали чемпионками Беларуси

Баскетболистки «Горизонта» спустя год вновь стали чемпионками Беларуси. В финальной серии, напомним, им противостоял клуб «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На определение сильнейшего потребовалось пять матчей. Решающий поединок состоялся в Молодечно. Первая половина встречи прошла в неуступчивой и плотной борьбе, однако минимальный перевес обеспечили себе подопечные Ольги Подобед. На большой перерыв «горожанки» уходили с преимуществом в один балл. Такое положение дел не устроило оппоненток. Команда Натальи Трофимовой в третьем отрезке не просто сумела отыграться, а громко заявила о своих амбициях на успех, а в заключительной четверти победительницы регулярного первенства все же добились виктории с перевесом в семь очков и отобрали у «Минска» чемпионский титул – 52:45.