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Баскетболистки «Горизонта» стали чемпионками Беларуси

19 мая 2025 20:25
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Баскетболистки «Горизонта» спустя год вновь стали чемпионками Беларуси. В финальной серии, напомним, им противостоял клуб «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На определение сильнейшего потребовалось пять матчей. Решающий поединок состоялся в Молодечно. Первая половина встречи прошла в неуступчивой и плотной борьбе, однако минимальный перевес обеспечили себе подопечные Ольги Подобед. На большой перерыв «горожанки» уходили с преимуществом в один балл. Такое положение дел не устроило оппоненток. Команда Натальи Трофимовой в третьем отрезке не просто сумела отыграться, а громко заявила о своих амбициях на успех, а в заключительной четверти победительницы регулярного первенства все же добились виктории с перевесом в семь очков и отобрали у «Минска» чемпионский титул – 52:45.

# Баскетбол

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