Белорусские батутисты заняли весь пьедестал на Кубке сильнейших спортсменов

Белорусские батутисты заняли весь пьедестала на Кубке сильнейших спортсменов, который прошел в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Свой высокий уровень и неизменно отличную форму в мужских индивидуальных прыжках продемонстрировал двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович, который набрал 66,730 балла. Второе место занял еще один белорус – Андрей Буйлов. Тройку призеров замкнул Станислав Яскевич.

В женских личных соревнованиях наша Екатерина Ершова стала обладательницей бронзовой награды. Конкуренцию нашим соотечественникам составили лучшие батутисты из России, Азербайджана и Турции.