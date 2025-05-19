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Белорусские батутисты заняли весь пьедестал на Кубке сильнейших спортсменов

19 мая 2025 20:11
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Белорусские батутисты заняли весь пьедестал на Кубке сильнейших спортсменов-0

Белорусские батутисты заняли весь пьедестала на Кубке сильнейших спортсменов, который прошел в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Свой высокий уровень и неизменно отличную форму в мужских индивидуальных прыжках продемонстрировал двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович, который набрал 66,730 балла. Второе место занял еще один белорус – Андрей Буйлов. Тройку призеров замкнул Станислав Яскевич.

В женских личных соревнованиях наша Екатерина Ершова стала обладательницей бронзовой награды. Конкуренцию нашим соотечественникам составили лучшие батутисты из России, Азербайджана и Турции.

# Батут

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