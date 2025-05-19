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Евгений Королёк выиграл общий зачет велогонки «Пять колец Москвы»

19 мая 2025 20:20
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19 мая состоялся заключительный этап многодневной гонки «Пять колец Москвы». Спортсмены преодолели почти 157 километров по Кленовскому кольцу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй результат показал белорус Евгений Королек, уступив только Виктору Бугаенко из Санкт-Петербурга.

Евгений Королёк выиграл общий зачет велогонки «Пять колец Москвы»-1

Напомним, накануне представитель велосипедного клуба «Минск» также финишировал вторым. Тем не менее именно наш велогонщик стал победителем общего зачета с преимуществом в четыре сотые секунды.

Отметим, всего участие в главной российской многодневной гонке принимали более сотни спортсменов.

# Велоспорт # Евгений Королек

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