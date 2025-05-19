В Минске завершился второй финал детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой»

Сильнейших определили девушки 2010 и 2013 годов рождения, а также юноши до 16 лет. Несмотря на возраст, борьба наблюдалась упорной. И до последних секунд шансы на успех были равны. У парней пятикратными победителями стали воспитанники ЦОР Жлобина. Викторию среди девушек до 15 лет одержали юные спортсменки из ДЮСШ «Коммунальник-Могилев». В категории до 12 лет чемпионками стали представительницы СДЮШОР волейбольного клуба «Минск».

В Минске завершился второй финальный турнир детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола: Это такой детский огромный турнир такого масштаба, как чемпионат. Полноценные соревнования, они круглый год готовятся. Из года в год они повышают свое мастерство. Мы очень пристально за ними следим, находим звездочек. Это мощное потом идет подспорье молодежным сборным, национальным командам, потому что у нас почти все игроки национальной команды вышли от такой детско-юношеской волейбольной лиги.

Александр Борозенцев, воспитанник ЦОР г. Жлобина:

Конкуренция сильная. Много команд перспективных, там сильные игроки. Мы всегда тянем игру до последнего, мы никогда не сдаемся. Парни трудятся, работаем над собой. Много соревнований, поэтому вот такие результаты.

Уже 20 мая стартует третий финал с участием команд девушек до 16 лет, а также юношей и девушек 2011 года рождения. Напомним, турнир проводится при поддержке Президентского спортивного клуба.