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Студенты БГУФК сдали нормативы «Готов к труду и обороне»

19 мая 2025 20:25
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Более тысячи студентов Белорусского государственного университета физической культуры проверили свой уровень спортивной подготовки при сдаче нормативов «Готов к труду и обороне», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Студенты БГУФК сдали нормативы «Готов к труду и обороне»-2

Такая инициатива проходит в стране ежегодно. Комплекс упражнений сдают не только студенты спортивного вуза, но также преподаватели и работники. Участники продемонстрировали свои умения в прыжках в длину, беге, наклонах и подтягиваниях. За правильным выполнением следили судьи. Те, кто успешно сдавал нормативы комплекса, получали нагрудные значки.

Студенты БГУФК сдали нормативы «Готов к труду и обороне»-4

Олег Шумский, студент Белорусского государственного университета физической культуры:
Я считаю, что важно, чтобы быть всегда в форме. Доказать, что мы здесь учимся не просто так, мы как бы спортсмены.

Студенты БГУФК сдали нормативы «Готов к труду и обороне»-6

Сергей Аврутин, главный судья:
Нашим студентам это крайне необходимо. Причем не просто разовая акция, а необходимо каждый год приходить, выступать. И не просто выступать, а выступать в полную силу, для того, чтобы объективно оценивать уровень своей физической подготовленности. Здесь нет нормативов проходных. Каждый норматив нужно оценить максимально объективно, а студенту необходимо максимально высокую оценку получить.

Сдача нормативов в нашей стране является утвержденным Министерством спорта и туризма комплексом мероприятий по формированию здорового образа жизни.

# Белорусский государственный университет физической культуры

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