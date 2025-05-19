Студенты БГУФК сдали нормативы «Готов к труду и обороне»

Более тысячи студентов Белорусского государственного университета физической культуры проверили свой уровень спортивной подготовки при сдаче нормативов «Готов к труду и обороне», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такая инициатива проходит в стране ежегодно. Комплекс упражнений сдают не только студенты спортивного вуза, но также преподаватели и работники. Участники продемонстрировали свои умения в прыжках в длину, беге, наклонах и подтягиваниях. За правильным выполнением следили судьи. Те, кто успешно сдавал нормативы комплекса, получали нагрудные значки.

Олег Шумский, студент Белорусского государственного университета физической культуры: Я считаю, что важно, чтобы быть всегда в форме. Доказать, что мы здесь учимся не просто так, мы как бы спортсмены.

Сергей Аврутин, главный судья:

Нашим студентам это крайне необходимо. Причем не просто разовая акция, а необходимо каждый год приходить, выступать. И не просто выступать, а выступать в полную силу, для того, чтобы объективно оценивать уровень своей физической подготовленности. Здесь нет нормативов проходных. Каждый норматив нужно оценить максимально объективно, а студенту необходимо максимально высокую оценку получить.

Сдача нормативов в нашей стране является утвержденным Министерством спорта и туризма комплексом мероприятий по формированию здорового образа жизни.