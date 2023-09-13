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Путин и Ким Чен Ын проводят переговоры один на один

13 сентября 2023 07:47
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Владимир Путин и Ким Чен Ын приступили к переговорам тет-а-тет, пишет РИА Новости.

Как сообщает информационному агентству пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин и Ким Чен Ын приступили к переговорам на высшем уровне один на один.

Утром в среду,13 сентября, Владимир Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный в Амурской области. Лидер КНДР выразил благодарность президенту РФ за приглашение осуществить визит в Российскую Федерацию. Лидеры совершили экскурсию по космодрому Восточный, а после прошли переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций.

Президент РФ Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

# Международная политика # Владимир Путин # Ким Чен Ын

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