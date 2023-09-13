Президент РФ Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

Российский президент и лидер КНДР утром в среду, 13 сентября, встретились на космодроме Восточный, передает РИА Новости.

Во время краткого общения с Ким Чен Ыном Путин вспомнил о значимых для КНДР датах: 75 лет образования Республики, 70-летие подебы в Великой войне за освобождение и 75 лет установлению дипломатических отношений. Северокорейский лидер выразил слова благодарности за приглашение посетить Российскую Федерацию и теплый прием, который ему был организован. Сообщается, что лидеры совершают экскурсию по космодрому Восточный.

Ким Чен Ын находится с официальным визитом в РФ по приглашению Путина. Лидеры проведут переговоры. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне анонсировал, что переговоры пройдут как на уровне делегаций, так и на высшем уровне один на один. В повестке – вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономическая сфера, культурные обмены. Сообщается, что также будут подняты темы о ситуации в регионе и международные вопросы.