Захарова заявила, что Гросси скрывает проблему применения обеднённого урана

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси замалчивает проблемы применения боеприпасов с обедненным ураном, говоря о том, что значительных радиологических последствий в таких случаях нет. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, приводит ее слова РИА Новости.

Гросси просто недоговаривает, обратила внимание представитель МИД РФ. По словам Захаровой, такое положение дел просто недопустимо. Она заявила, что обедненный уран уже является тяжелым металлом, который представляет большую опасность для людей, природы с точки зрения химической токсичности.