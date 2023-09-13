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15 сентября тысячи поляков пройдут «маршем гнева» по Варшаве, требуя повышения зарплат

13 сентября 2023 07:01
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Новости Польши. В Варшаве пройдет «Марш гнева». 15 сентября тысячи работников бюджетной сферы выйдут протестовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 сентября тысячи поляков пройдут «маршем гнева» по Варшаве, требуя повышения зарплат-1

Требование одно – повышение оплаты труда. Как пишут местные СМИ, участники шествия соберутся в полдень на площади, откуда отправятся к канцелярии премьера страны. Сообщается, что к митингу присоединятся около 4 000 человек. О своих намерениях заявили сотрудники прокуратуры, пожарные, полицейские, учителя и чиновники.

# Акции протеста # Новости Польши # Фотофакт

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