15 сентября тысячи поляков пройдут «маршем гнева» по Варшаве, требуя повышения зарплат

Новости Польши. В Варшаве пройдет «Марш гнева». 15 сентября тысячи работников бюджетной сферы выйдут протестовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В Варшаве пройдет «Марш гнева». 15 сентября тысячи работников бюджетной сферы выйдут протестовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Требование одно – повышение оплаты труда. Как пишут местные СМИ, участники шествия соберутся в полдень на площади, откуда отправятся к канцелярии премьера страны. Сообщается, что к митингу присоединятся около 4 000 человек. О своих намерениях заявили сотрудники прокуратуры, пожарные, полицейские, учителя и чиновники.