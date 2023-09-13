15 сентября тысячи поляков пройдут «маршем гнева» по Варшаве, требуя повышения зарплат

Требование одно – повышение оплаты труда. Как пишут местные СМИ, участники шествия соберутся в полдень на площади, откуда отправятся к канцелярии премьера страны. Сообщается, что к митингу присоединятся около 4 000 человек. О своих намерениях заявили сотрудники прокуратуры, пожарные, полицейские, учителя и чиновники.