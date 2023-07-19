Путин будет участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференции

Российский лидер Вдадимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в ЮАР 22-24 августа. В Южно-Африканскую Республику президент России не полетит, а присоединится к коллегам-участникам посредством видео-конференц-связи. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

В среду, 19 июля, офис президента ЮАР сообщил, что Путин не будет принимать участие в саммите по взаимному согласию. Вместо него Российскую Федерацию в Южно-Африканской Республике представлять будет глава российского МИД Сергей Лавров. Эту информацию подтвердил и Песков. Он также отметил, что российский президент примет участие в саммите БРИКС полноценно, несмотря на видеоформат.

Как сообщалось, присутствовать на саммите в очном формате будут лидеры КНР, Бразилии, Индии. ЮАР находится в юрисдикции Международного уголовного суда, который в марте текущего года выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

В Российской Федерации решения МУС назвали ничтожным с точки зрения права. РФ вместе с другими многими странами не признает его юрисдикцию. К таким относятся и Штаты.