Вашингтон готовит санкции для Кыргызстана за экспорт товаров в Россию

США начали подготовку системы мер наказания Кыргызской Республики, обвиняя ее в экспорте в Российскую Федерацию подсанкционных товаров, пишет ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Сообщается, что с целью оказания давления Белый Дом занимается подготовкой мер экономического воздействия на Кыргызстан. Якобы ранее было замечено движение товаров из Евросоюза в страны Центральной Азии, а далее товары следовали в Российскую Федерацию. Также Вашингтон обратил внимание на возможное движение подсанкционных товаров через Казахстан и Армению.

Ограничительные меры в отношении Кыргызской Республики планируется представить в течение недели.