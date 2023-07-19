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Вашингтон готовит санкции для Кыргызстана за экспорт товаров в Россию

19 июля 2023 12:04
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США начали подготовку системы мер наказания Кыргызской Республики, обвиняя ее в экспорте в Российскую Федерацию подсанкционных товаров, пишет ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Сообщается, что с целью оказания давления Белый Дом занимается подготовкой мер экономического воздействия на Кыргызстан. Якобы ранее было замечено движение товаров из Евросоюза в страны Центральной Азии, а далее товары следовали в Российскую Федерацию. Также Вашингтон обратил внимание на возможное движение подсанкционных товаров через Казахстан и Армению.

Ограничительные меры в отношении Кыргызской Республики планируется представить в течение недели.

# Международная политика

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